Il Comitato Acqua Bene Comune replica a Mastella: “Nessuna decisione nel merito del Tar, non diffonda notizie false” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon si è fatta attendere la replica del Comitato Sannita Acqua Bene Comune alla nota con cui Clemente Mastella ha annunciato la decisione del Tar di respingere il ricorso presentato dallo stesso Comitato sulle delibere che riassegnano la gestione del servizio idrico alla Gesesa. Scrive il Comitato: “La decisione del TAR non ha spostato i termini della questione relativa al modello di gestione del servizio idrico. Invero, la sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso con una pronuncia in rito che non entra assolutamente nel merito della vicenda. Infatti, da un lato, il Tar ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione riguardo all’impugnativa della delibera n. 7, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon si è fatta attendere ladelSannitaalla nota con cui Clementeha annunciato ladel Tar di respingere il ricorso presentato dallo stessosulle delibere che riassegnano la gestione del servizio idrico alla Gesesa. Scrive il: “Ladel TAR non ha spostato i termini della questione relativa al modello di gestione del servizio idrico. Invero, la sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso con una pronuncia in rito che non entra assolutamente neldella vicenda. Infatti, da un lato, il Tar ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione riguardo all’impugnativa della delibera n. 7, ...

