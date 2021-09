Highlights e gol Cesena-Modena 1-2 | Serie C 2021 2022 VIDEO

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Glie i gol di1-2. Match da brivido dal Manuzzi ditramatch diC. Dapprima i padroni di casa si portano in vantaggio con Caturano, ma dopo pochi minuti Bonfanti ristabilisce la parità. Nel secondo tempo è ancora Bonfanti trova la rete e porta il risultato, e la partita a casa. Negli ultimi secondi tante polemiche e proteste. Espulso anche Oguneseye. Risultato finale:1 –2. SportFace.

Advertising

acmilan : Maldini's historic header and Díaz's close-range clincher: enjoy the highlights ???? Lo storico colpo di testa di D… - mediadrome : @LeoDende83 Guarda che dalla ripresa da dietro si vede bene che il primo tocco e del difensore. Dal min 2:25. - zazoomblog : Il gol di Leao il rigore al 93: gli highlights di Milan - Atletico - #rigore #highlights #Milan #Atletico - InterSuits : @cesololinter19_ Hai rotto la minchia 2 anni con dzeko (finito almeno da 3/4). Parlavi senza vedere le partite ma e… - CGc45 : RT @SkySport: MILAN-ATLETICO MADRID 1-2 Risultato finale ? ? #Leao (20') ? #Griezmann (84’) ? rig. #Suarez (90+7’) ? CHAMPIONS LEAGUE – 2^… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

L'Ajax supera il Besiktas 2 - 0 nella seconda partita del girone di Champions. Guarda glidel matchRisultati Serie C, classifica/ Direttalive score: un altro tris per il Siena! VIDEO CESENA MODENA: SINTESI SECONDO TEMPO Nessun cambio da segnale nell'intervallo. Dopo un'avvio in sofferenza si ...Milan-Atletico Madrid 1-2: il tabellino. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer (35' st Florenzi); Saelemaekers (36' st Kalulu), Bra ...Video Lipsia Bruges (risultato finale 1-2): highlights e gol del match, nel secondo turno dei gironi di Champions league 2021-22.