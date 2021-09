Bruscolotti | “Koulibaly pal’ e fierro De Laurentiis intervenga sulle multe ai tifosi al Maradona Le curve sono il cuore dello stadio”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Beppeex capitano del Napoli: “Dedeve intervenireaial. In altri posti guardiamo assembramenti assurdi“.CHIAMA DESULLA QUESTIONENapoli, Beppeha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio Assenzaal? “il, quando non cimanca sempre qualcosa. In altri posti guardiamo assembramenti assurdi, qui, invece, arrivano subito. Ho fatto un appello al presidente, dovrebbe aiutare in questa situazione”. Se gli azzurri hanno ...