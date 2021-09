Barbara D’Urso: tutto per il suo pubblico (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nuove immagini di Barbara D’Urso direttamente dal backstage di Pomeriggio 5. Forse per cercare di attirare anche più pubblico verso la trasmissione, la conduttrice sta pubblicando spesso alcuni scatti e video realizzati dietro le quinte. In particolare, nelle ultime ore, è tornata a salutare tutti mandando un bacio “col cuore”. Arrivano nuove immagini direttamente dal backstage di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso, in questi ultimi giorni, sta condividendo molti Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nuove immagini didirettamente dal backstage di Pomeriggio 5. Forse per cercare di attirare anche piùverso la trasmissione, la conduttrice sta pubblicando spesso alcuni scatti e video realizzati dietro le quinte. In particolare, nelle ultime ore, è tornata a salutare tutti mandando un bacio “col cuore”. Arrivano nuove immagini direttamente dal backstage di Pomeriggio 5., in questi ultimi giorni, sta condividendo molti Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

TV_Italiana : Risultati shock per #Pomeriggio5! ?? Il talk di Barbara D'Urso crolla pesantemente al 12% di share pari a 1.2mln di… - rambonesco : RT @marioadinolfi: Barbara D’Urso a Canale 5 catechizza il pubblico dicendo che l’utero in affitto va chiamato “maternità solidale”. Lo chi… - gingkoedizioniV : RT @marioadinolfi: Barbara D’Urso a Canale 5 catechizza il pubblico dicendo che l’utero in affitto va chiamato “maternità solidale”. Lo chi… - gayburg : Adinolfi insulta Barbara D'Urso perché chiama la GpA per nome e non con i termini dispregiativi che usa lui - MonicaA60149006 : RT @marioadinolfi: Barbara D’Urso a Canale 5 catechizza il pubblico dicendo che l’utero in affitto va chiamato “maternità solidale”. Lo chi… -