Uomini e Donne, schiaffi e caos in studio: litigio senza precedenti (Di lunedì 27 settembre 2021) A Uomini e Donne è andato in scena un litigio senza precedenti: schiaffi e caos durante la puntata. Nel corso della registrazione di ieri, domenica 26 settembre 2021 è andata in scena un episodio che verrà addirittura tagliato dalla redazione per la messa in onda della puntata. Le anticipazioni rivelano che ciò che è accaduto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Aè andato in scena undurante la puntata. Nel corso della registrazione di ieri, domenica 26 settembre 2021 è andata in scena un episodio che verrà addirittura tagliato dalla redazione per la messa in onda della puntata. Le anticipazioni rivelano che ciò che è accaduto L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare insieme verso un noi sempre più grande, a ric… - il_pucciarelli : Uomini e donne trattate come spazzatura per anni, irrise con soprannomi (le “risorse”), gente innocente data in pas… - ilpost : In Islanda sono state elette in parlamento più donne che uomini - typelunaC : RT @Prvide: Gli uomini in tutti i secoli: *considerano le donne oggetti sessuali e come tali le rappresentano da sempre nascondendosi dietr… - _jusquaubout : RT @Mov5Stelle: Da settimane chiediamo, insieme al presidente @GiuseppeConteIT, di fare in modo che, oltre gli impianti sportivi, anche cin… -