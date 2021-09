Uomini e Donne, Gemma Galgani beccata di nascosto con un cavaliere (VIDEO) (Di lunedì 27 settembre 2021) In queste ore, sul web è trapelata una notizia che riguarda la dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani. La protagonista è stata beccata con un cavaliere misterioso lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere di Canale 5. L’autrice di questa segnalazione ha provveduto a registrare anche un VIDEO che immortalasse l’evento. Gemma avvistata con un cavaliere Gemma Galgani ha, finalmente, trovato l’amore a Uomini e Donne? Dopo aver trascorso queste prime settimane piuttosto sottotono, pare che per la torinese ci siano stati dei risvolti in questi giorni per quanto riguarda l’amore. La dama, infatti, fino a poco tempo fa ha lamentato il fatto di non essere ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 settembre 2021) In queste ore, sul web è trapelata una notizia che riguarda la dama del trono over di. La protagonista è statacon unmisterioso lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere di Canale 5. L’autrice di questa segnalazione ha provveduto a registrare anche unche immortalasse l’evento.avvistata con unha, finalmente, trovato l’amore a? Dopo aver trascorso queste prime settimane piuttosto sottotono, pare che per la torinese ci siano stati dei risvolti in questi giorni per quanto riguarda l’amore. La dama, infatti, fino a poco tempo fa ha lamentato il fatto di non essere ...

