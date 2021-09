Spezia | arriva il centrocampista classe ’99 Nguiamba

(Di lunedì 27 settembre 2021), nuovo colpo in arrivo per il club ligure che si rinforza sulla mediana. Visite mediche per il giovane calciatore Losta prendendo Aurelien. Mediano francese, sta svolgendo le visite mediche con il club ligure. Ex Nancy, dove giocava in Ligue 2, il’99 era rimasto senza squadra ed era attualmente svincolato. A riportarlo è Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

juventusfc : Allegri ???? «Ho rivisto la partita di domenica, abbiamo sbagliato troppe palle gratuite. Nel calcio arriva l'episodi… - blusewillis1 : RT @Micalapo: Non arriva, ma se arriva... ...va allo Spezia. #icardi - odiolacciuga : RT @Carloelio2: #AllegriOut: se il risultato arriva è perché hai fatto belle prestazioni. Cit. Spezia Samp Prestazioni capolavoro!!!! #… - Carloelio2 : #AllegriOut: se il risultato arriva è perché hai fatto belle prestazioni. Cit. Spezia Samp Prestazioni capolavoro!!!! #JuveSamp - AleTanzini : Dopo la #vittoriasalvezza (cit.) contro lo #Spezia, arriva la #vittoriaConferenceLeague contro la #Sampadoria. Temp… -

... Ferrari risponde a Volpicelli Allargando lo sguardo agli ultimi dieci precedenti,qualche ... battendo 3 - 2 lo. Per fare punti in campionato servirà maggiore solidità, il problema della ...comunque, poco prima della mezz'ora, una nuova potenziale opportunità con un cross di ... Sembra di rivivere l'azione del secondo gol contro lo, con l'attaccante bianconero che travolge l'...Partiamo dai dati di fatto: la partenza in questo campionato della Fiorentina è la quarta migliore di sempre, da quando i viola dopo il fallimento del 2002 sono tornati in Serie A: meglio ...Lo Spezia continua a muoversi sul mercato svincolati, sono in arrivo due innesti in grado di migliorare la qualità della squadra. La compagine di Thiago Motta è reduce dalla sconfitta contro il Milan, ...