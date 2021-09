Lagarde rassicura i mercati | tassi fermi fino al 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 settembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – La ripresa europea è in carreggiata, salvo le incognite legate alla pandemia, ma l'inflazione sul medio periodo stenta a vedersi. Per questo la Bce terrà ial minimo possibile a lungo, finchè l'aumento dei prezzi nel medio periodo non sarà stabilmente al target del 2%, senza irrigidire prematuramente la sua politica espansiva. A spiegarlo il presidente della Bce, Christine, in audizione presso la commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo, annunciando chealnon sono previsti rialzi deid'interesse. “Con la revisione strategica abbiamo adottato quello che definirei un obiettivo di inflazione simmetrica semplice e chiaro del 2% a medio termine. E' facile da comunicare e chiaro perchè fornisce un metro di giudizio ben definito per ...