Maltempo in Toscana e Liguria | auto distrutte da alberi e allagamenti

Advertising

emergenzavvf : #Maltempo #26settembre, nel pomeriggio piogge e forti raffiche di vento hanno interessato parte della #Toscana e de… - MediasetTgcom24 : Maltempo: tromba d'aria nell'Aretino, grandine sui colli a Firenze #maltempo - infoitinterno : Maltempo: trombe d'aria su costa Toscana, vento a 140 kmh - infoitinterno : Maltempo, temporali in Liguria e tromba d'aria in Toscana: sindaci valutano chiusura delle scuole - infoitinterno : Allarme maltempo fra Toscana e Liguria: tromba d'aria e grandinate, alberi caduti e scuole a rischio chiusura -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Toscana

LA NAZIONE

A causa dell'ondata diche ha colpito oggi la, i vigili del fuoco sono impegnati per svariate richieste di intervento prevalentemente per danni causati dal vento e dall'acqua (piante e rami caduti o ...Ini forti temporali hanno interessato anche Arezzo e la provincia con particolare violenza su Bibbiena, colpita da una tromba d'aria che ha provocato lo scoperchiamento di alcuni tetti e l'...Idem per il Comune di Vaglia, accanto a Firenze, che ha aperto il centro operativo comunale della protezione civile a seguito del forte maltempo In Toscana i disagi hanno interessato soprattutto Arezz ...Vento, pioggia ma anche notevoli chicchi di grandine sulle colline intorno a nord di Firenze. Trombe d'aria e pioggia forte sulla costa nord della Toscana nel pomeriggio, a Carrara, Massa e Marina di ...