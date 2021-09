Firenze: crolla ponteggio in Piazza Signoria, un ferito (Di domenica 26 settembre 2021) I vigili del fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo in Piazza della Signoria, per la caduta di un ponteggio. Una persona è rimasta ferita ed è stata presa in carico dai sanitari del 118 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 settembre 2021) I vigili del fuoco del comando distanno intervenendo indella, per la caduta di un. Una persona è rimasta ferita ed è stata presa in carico dai sanitari del 118 L'articolo proviene daPost.

Crollo in piazza della Signoria, cede il palco: un ferito

FIRENZE – I vigili del fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo in Piazza della Signoria, per la caduta di un ponteggio. Una persona è rimasta ferita ed è stata presa in carico dai sanitari ...

Il ponteggio crolla e gli piomba addosso

FIRENZE: La pesante struttura è piombata giù proprio dinanzi a Palazzo Vecchio, a lato dell'Arengario. Sul posto subito 118 e vigili del fuoco ...

