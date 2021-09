Inter-Atalanta 2-2, pareggio e spettacolo: pagelle e tabellino (Di sabato 25 settembre 2021) Dimarco sbaglia un rigore, annullata una rete nel finale a Piccoli. Inzaghi e Gasperini non riescono ad agguantare i tre punti al termine di un match senza pause Inter-Atalanta, pagelle e tabellino Inter-Atalanta, pagelle e tabellino Inter-Atalanta, pagelle e tabellino Inter-Atalanta, pagelle e tabellino – La partita sembrava promettente già alla vigilia e si rivela bellissima confermando tutti i pronostici. Il 2-2 tra l’Inter di Simone Inzaghi e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è alla fine il risultato più giusto, perché in un match senza un attimo di respiro e ... Leggi su ck12 (Di sabato 25 settembre 2021) Dimarco sbaglia un rigore, annullata una rete nel finale a Piccoli. Inzaghi e Gasperini non riescono ad agguantare i tre punti al termine di un match senza pause– La partita sembrava promettente già alla vigilia e si rivela bellissima confermando tutti i pronostici. Il 2-2 tra l’di Simone Inzaghi e l’di Gian Piero Gasperini è alla fine il risultato più giusto, perché in un match senza un attimo di respiro e ...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1??1?? nerazzurri che scenderanno in campo contro l’Atalanta Powered by @VolvoCarIT - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterAtalanta: tanti contenuti esclusivi per arrivare pronti al… - Inter : ? | CONVOCATI Ecco la lista dei 23 nerazzurri a disposizione per #InterAtalanta ?? - Karen__Green_ : RT @duppli: De Vrij si fa saltare, Skriniar non sale e Handanovic respinge nel cuore dell’area. Male tutta la difesa dell’Inter sul 2-1 del… - serieAnews_com : ??? #Gasperini analizza #InterAtalanta e puntualizza a #DAZN: 'Possiamo andare a prendere quelli davanti' -