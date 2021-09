Il Benevento riprende il Como in inferiorità numerica | pari al Sinigaglia

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Alla vigilia, probabilmente, nessuno dei due allenatori avrebbe firmato per un pareggio. GiaGattuso cercava il successo della svolta, il primo in questo campionato di serie B dopo il salto di categoria. Fabio Caserta, invece, aveva ammesso candidamente di puntare alla terza vittoria in una settimana. Al “” non c’è stato l’en-plein della Strega, la gara si è chiusa sull’uno a uno, con Lapadula a rispondere al rigore di Cerri. Un punto che muove comunque la classifica, considerando l’per 70 minuti, a causa del rosso rimediato da Glik. Domenica si tornerà al “Ciro Vigorito”, ospite il Perugia prima della seconda sosta stagionale. La partita – Gattuso conferma il 4-4-2 scegliendo ancora una Gliozzi al fianco di Cerri, solo panchina per ...