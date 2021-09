Gazzetta: tra ADL e Spalletti l’argomento scudetto è bandito per scaramanzia (Di sabato 25 settembre 2021) La Gazzetta dello Sport esalta il lavoro di Luciano Spalletti al Napoli che è già riuscito a conquistare non solo la vetta della classifica ma anche tutto l’ambiente. La passione dei tifosi è tangibile, così come l’armonia che regna a Castel Volturno “L’allenatore è riuscito a portarsi dalla sua parte tutta la squadra, alternative comprese. Il suo modo di fare ha rapito lo spogliatoio, favorito, certo, anche da questa partenza sparate che sta rendendo tutto più «arrapante»” Ma non solo con squadra e ambiente, il rapporto di Spalletti è ottimo anche con il presidente De Laurentiis con cui regna una sintonia perfetta “Tra proprietà e allenatore il rapporto è solido, sono diverse le telefonate che intercorrono tra i due nel corso di una giornata. Gli ha chiesto di riportare il Napoli in Champions League, senza esagerare nelle pretese. Il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021) Ladello Sport esalta il lavoro di Lucianoal Napoli che è già riuscito a conquistare non solo la vetta della classifica ma anche tutto l’ambiente. La passione dei tifosi è tangibile, così come l’armonia che regna a Castel Volturno “L’allenatore è riuscito a portarsi dalla sua parte tutta la squadra, alternative comprese. Il suo modo di fare ha rapito lo spogliatoio, favorito, certo, anche da questa partenza sparate che sta rendendo tutto più «arrapante»” Ma non solo con squadra e ambiente, il rapporto diè ottimo anche con il presidente De Laurentiis con cui regna una sintonia perfetta “Tra proprietà e allenatore il rapporto è solido, sono diverse le telefonate che intercorrono tra i due nel corso di una giornata. Gli ha chiesto di riportare il Napoli in Champions League, senza esagerare nelle pretese. Il ...

