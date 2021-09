Covid, a settembre meno casi in età scolare. Lo dice l’ISS (Di sabato 25 settembre 2021) Sono in calo i casi Covid tra i ragazzi in età scolare (0-19 anni) nel periodo 6-19 settembre rispetto alle due settimane precedenti (23 agosto-5 settembre). Lo rileva l'Istituto Superiore di Sanità nel bollettino della sorveglianza integrata pubblicato oggi sul suo portale EpiCentro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 settembre 2021) Sono in calo itra i ragazzi in età(0-19 anni) nel periodo 6-19rispetto alle due settimane precedenti (23 agosto-5). Lo rileva l'Istituto Superiore di Sanità nel bollettino della sorveglianza integrata pubblicato oggi sul suo portale EpiCentro. L'articolo .

