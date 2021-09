WTA Ostrava 2021 | risultati 24 settembre | Kontaveit elimina Bencic Swiatek | Sakkari e Kvitova in semifinale

(Di venerdì 24 settembre 2021) Si sono appena conclusi i match dei quarti di finale del WTA di. Ad aprire la giornata il successo della greca Mariache ha impiegato poco più di un’ora e mezza per sbarazzarsi in due set della ceca Tereza Martincova con il punteggio di 7-5 6-3. La tennista numero 12 del mondo inaffronterà la grande favorita della vigilia la polacca Iga. La testa di serie numero 1 del seeding, infatti, ha superato 7-5 6-2 la combattiva kazaka Elena Rybakina. Ottima prestazione anche per Petrache ha rifilato un doppio 6-4 all’elvetica Jil Belen Teichmann. A chiudere il quadro dei quarti di finale il successo dell’estone Anettche ha battuto 6-4 6-3 la svizzera Belinda. Inla tennista numero 30 del ...

PROGRAMMA5002021 (SABATO 25 SETTEMBRE) non prima delle ore 14 (1) Swiatek vs (4) Sakkari a seguire (2) Kvitova vs TBDSi conclusa ai quarti di finale l'avventura di Jil Teichmann (42) a. Opposta alla beniamina di casa Petra Kvitova (10), la 24enne rossocrociata si inchinata con il punteggio di 6 - 4 6 - 4 in 1h36' di gioco. Partita bene, la mancina nata a Barcellona ...OSTRAVA - Si è concluso allo stadio dei quarti di finale il torneo di Ostrava di Belinda Bencic (Wta 11) e Jil Teichmann (42). Perdendo il loro match, le due rossocrociate hanno dunque gettato alle or ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del Wta 500 di Ostrava 2021, per quanto riguarda la giornata di sabato 25 settembre. Iga Swiatek sfiderà Maria Sakkari durante una delle due semifinali in p ...