LIVE F1, GP Russia 2021 in DIRETTA: scatta la FP1, inizia il week-end di Sochi! (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.32 Tutti subito in pista, attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Anche Verstappen si prepara a salire in auto. 10.30 Bandiera verde! scatta la FP1 del GP di Russia 2021! 10.27 Non ci sono rischi per quanto riguarda la FP1. Il sole splende a 2 minuti dal via. 10.25 Attenzione ai limiti della pista, ogni abuso sarà sanzionato con la cancellazione del tempo. 10.23 I piloti si stanno preparando per scendere in pista. Tra meno di 10 minuti scatterà la sessione! 10.20 Nuova power unit per la Ferrari, la Rossa punta su questo aggiornamento per poter guadagnare qualche posizione. 10.17 Non ci sono ancora indicazioni sul futuro di Antonio Giovinazzi, attuale pilota di Alfa Romeo che potrebbe non essere confermato nel ‘Circus’. 10.14 Il finlandese è stato ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.32 Tutti subito in pista, attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Anche Verstappen si prepara a salire in auto. 10.30 Bandiera verde!la FP1 del GP di! 10.27 Non ci sono rischi per quanto riguarda la FP1. Il sole splende a 2 minuti dal via. 10.25 Attenzione ai limiti della pista, ogni abuso sarà sanzionato con la cancellazione del tempo. 10.23 I piloti si stanno preparando per scendere in pista. Tra meno di 10 minuti scatterà la sessione! 10.20 Nuova power unit per la Ferrari, la Rossa punta su questo aggiornamento per poter guadagnare qualche posizione. 10.17 Non ci sono ancora indicazioni sul futuro di Antonio Giovinazzi, attuale pilota di Alfa Romeo che potrebbe non essere confermato nel ‘Circus’. 10.14 Il finlandese è stato ...

