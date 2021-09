Dal Patto Aukus il via al più grande bazar degli armamenti (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Patto Aukus tra Stati uniti, Australia e Gran Bretagna ha provocato un terremoto diplomatico, le reazioni sdegnate della Cina ma in pratica si sta risolvendo in una sorta di bazar degli armamenti. La cancellazione del contratto dei sottomarini francesi, sostituiti da quelli nucleari americani, ha inviato un messaggio chiaro: gli europei possono vendere armi nell’Indo-Pacifico soltanto con il permesso degli Usa. L’Italia aveva già mangiato la foglia quando alla Fincantieri non fu assegnata in Australia una mega commessa da … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 24 settembre 2021) Iltra Stati uniti, Australia e Gran Bretagna ha provocato un terremoto diplomatico, le reazioni sdegnate della Cina ma in pratica si sta risolvendo in una sorta di. La cancellazione del contratto dei sottomarini francesi, sostituiti da quelli nucleari americani, ha inviato un messaggio chiaro: gli europei possono vendere armi nell’Indo-Pacifico soltanto con il permessoUsa. L’Italia aveva già mangiato la foglia quando alla Fincantieri non fu assegnata in Australia una mega commessa da … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

_Nico_Piro_ : È interessante che gli influencer talebani sui social stiano usando, nel 'vendere' il patto 'meno libertà, più sicu… - AndreD81 : RT @FnpCisl: ??Oggi pomeriggio alle 18,30 Patrizia Volponi sarà ospite di #CusanoItaliaTv sul canale 264 per discutere dei problemi legati a… - AndreD81 : RT @CislNazionale: ?? “Importante l'apertura e la disponibilità del Presidente @CarloBonomi_ , richiamata anche dal Premier Draghi, per un n… - sdallagata : RT @senzasinistra: #FridaysForFuture scendono in piazza ragazze e ragazzi per chiedere di affrontare #cambioclima e quasi tutti gli danno r… - samontalbano49 : RT @FnpCisl: ??Oggi pomeriggio alle 18,30 Patrizia Volponi sarà ospite di #CusanoItaliaTv sul canale 264 per discutere dei problemi legati a… -