Uomini e Donne, guerra in studio tra due protagonisti: c’entra Gianni Sperti (Di giovedì 23 settembre 2021) E’ caos nello studio di Uomini e Donne. Due i protagonisti del Trono Over che arrivano ad accusarsi: tutto nasce da una domanda di Gianni Sperti Ancora polemiche a Uomini e Donne tra Ida Platano e Armando Incarnato. I due protagonisti tornano al centro dell’attenzione in studio per aver dato due versioni completamente contrastanti su L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) E’ caos nellodi. Due idel Trono Over che arrivano ad accusarsi: tutto nasce da una domanda diAncora polemiche atra Ida Platano e Armando Incarnato. I duetornano al centro dell’attenzione inper aver dato due versioni completamente contrastanti su L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Tg3web : Le donne afgane non si lasciano imbrigliare dai nuovi governanti e lottano per l'istruzione. Lo studio è un imperat… - lauraboldrini : No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo. La causa dei femminicidi è u… - CarloVerdelli : 83 donne uccise da 83 uomini da inizio anno. L’ultima è Alessandra, 21 anni, una figlia di 2, un viso ancora bambin… - marketingpmi : RT @anderboz: Ecco i nostri candidati che vi abbiamo presentato anche con i video e Cv. Donne e uomini con esperienze professionali importa… - Net2Ayurveda : RT @GuidoMattioni: Certo, il ghigno gelido e mortifero del Varano fa paura. Ma a inquietarmi di più sono i milioni di miei connazionali, uo… -