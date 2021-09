Italian Tech Week 2021 | il mondo che verrà va in scena a Torino

Advertising

RiccardoLuna : L'importanza di chiamarsi Linux - 30 anni oggi - tecnomagazineit : Filippo Piatti di Artiness - valeria_dcav : RT @IITalk: Il discorso di apertura è di #iCub. A seguire l'intervento del Direttore Giorgio #Metta. Domani, anche in streaming, per #ITW… - pennililla : RT @RiccardoLuna: È il momento-Italia, ora dipende da noi - pennililla : RT @LaStampa: Venti anni di Startup -

Ultime Notizie dalla rete : Italian Tech

Torna in presenza, oltre che in streaming, oggi e domani a Torino,Week, laconference del gruppo editoriale Gedi - La Repubblica che riunisce e fa confrontare idee, esperienze e storie del panorama tecnologico internazionale. Due giorni "normali"(...Torino torna capitale della tecnologia. In un luogo che fa parte della sua storia, le Officine Grandi Riparazioni Ogr , ma con lo sguardo aperto al mondo che verrà: nel corso dellaWeek che si apre domani una settantina di speaker cercheranno di tracciare la strada verso un futuro migliore, da raggiungere con le idee, il coraggio, e soprattutto con l'innovazione ...I due fondatori dell’azienda di lavorazione tecnologica chiamati alla Italian tech week di Torinio a parlare del futuro della scultura ...Il Mise destina i fondi aggiuntivi per il fondo Enea tech e biomedical a Invitalia. L'ennesimo sgambetto a un progetto per sostenere startup e filiera delle scienze della vita mai decollato ...