Hallowstream | la programmazione su Disney+ per festeggiare Halloween

Disney+ ha svelato la programmazione dell'appuntamento Hallowstream: i fan festeggeranno Halloween con film e serie tv da brividi. Hallowstream è la programmazione annuale di Disney+ che permetterà agli spettatori di immergersi nell'atmosfera di Halloween con nuovi titoli originali - LEGO Star Wars: racconti spaventosi, Muppets Haunted Mansion: La casa stregata e Just Beyond - e classici molto amati. A partire da domani, venerdì 24 settembre, gli abbonati potranno godersi tutti i loro episodi e film preferiti a tema nella nuova collezione di Halloween, disponibile sulla piattaforma streaming. Per l'occasione, su Disney+ debutteranno anche tre titoli originali: . Disponibile dal 1° ottobre, Lego Star Wars Racconti ...

