Green pass, le regole e le multe per scuola, lavoro, Rsa (Di giovedì 23 settembre 2021) Il certificato sarà obbligatorio anche per la Camera dei deputati. Ecco le regole per scuola, università, locali e trasporti a lunga percorrenza. Cosa rischiano i trasgressori Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 settembre 2021) Il certificato sarà obbligatorio anche per la Camera dei deputati. Ecco leper, università, locali e trasporti a lunga percorrenza. Cosa rischiano i trasgressori

Advertising

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - VittorioSgarbi : Il Green pass è un ricatto di Stato che costringe i lavoratori non vaccinati a sborsare spese folli per lavorare. L… - borghi_claudio : A ribadire l'impegno già preso in commissione il Governo ha accolto oggi il mio ordine del giorno per l'accompagnam… - djaniceto : Dj Aniceto: non posso avere sensi di colpa se vedo la gente ballare - ItaliaViva : Green pass scuola e trasporti, la dichiarazione di voto di @DaniSbrollini -