Berrettini-Auger Aliassime | Laver Cup 2021 | programma | orario | tv | streaming

Comincia domani al TD Garden di Boston la Laver Cup 2021, quarta edizione della competizione tennistica a squadre che vede contrapposti il Team Europe ed il Resto del Mondo in una tre-giorni di grande spettacolo. L'Italia sarà rappresentata (dopo Fabio Fognini nel 2019) dal n.7 del ranking ATP Matteo Berrettini, chiamato subito in causa da capitan Borg nel day-1. Il 25enne romano se la vedrà al debutto nella manifestazione contro un avversario molto solido come il canadese Felix Auger-Aliassime, n.11 al mondo e reduce da una fantastica cavalcata fino alle semifinali degli ultimi US Open. Ricordiamo che i match del venerdì valgono 1 punto, nel computo complessivo della sfida tra Europa e Resto del Mondo, mentre quelli del sabato 2 e quelli della domenica addirittura 3 punti.

