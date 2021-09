Tutto pronto per Pluto Tv, la tv in streaming gratis e lineare (Di mercoledì 22 settembre 2021) Pluto Tv in Italia dal 28 ottobre L’ennesima rivoluzione nel mondo televisivo italiano. Il 28 ottobre, infatti, arriverà anche in Italia Pluto Tv, la tv in streaming gratuita del gruppo ViacomCbs. Con più di 52 milioni di utenti attivi in 25 Paesi attraverso tre continenti, Pluto Tv è il primo servizio digitale Fast (Free Ad-Supported Television) e diventerà complementare a Paramount+, la piattaforma premium (a pagamento) che arriverà in Italia nel 2022. Semplicità di accesso, totalmente gratuito e senza necessità di registrazione, il servizio offre 40 canali lineari esclusivi e migliaia di ore di contenuti al lancio. Sarà accessibile via browser all’indirizzo www.Pluto.tv, attraverso la App per Android e iOS, e su tutte le principali Smart TV. Sky Media sarà il partner per la raccolta pubblicitaria ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 22 settembre 2021)Tv in Italia dal 28 ottobre L’ennesima rivoluzione nel mondo televisivo italiano. Il 28 ottobre, infatti, arriverà anche in ItaliaTv, la tv ingratuita del gruppo ViacomCbs. Con più di 52 milioni di utenti attivi in 25 Paesi attraverso tre continenti,Tv è il primo servizio digitale Fast (Free Ad-Supported Television) e diventerà complementare a Paramount+, la piattaforma premium (a pagamento) che arriverà in Italia nel 2022. Semplicità di accesso, totalmente gratuito e senza necessità di registrazione, il servizio offre 40 canali lineari esclusivi e migliaia di ore di contenuti al lancio. Sarà accessibile via browser all’indirizzo www..tv, attraverso la App per Android e iOS, e su tutte le principali Smart TV. Sky Media sarà il partner per la raccolta pubblicitaria ...

