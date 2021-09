Serie B, il Parma cade ancora: primo squillo Ternana, 3 - 1 (Di mercoledì 22 settembre 2021) TERNI - Dopo tre sconfitte ed un pareggio, la Ternana trova la prima vittoria del suo campionato nel primo posticipo della 5ª giornata di Serie B contro il Parma, al secondo ko in pochi giorni e fermo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 settembre 2021) TERNI - Dopo tre sconfitte ed un pareggio, latrova la prima vittoria del suo campionato nelposticipo della 5ª giornata diB contro il, al secondo ko in pochi giorni e fermo ...

Advertising

SkySport : Serie B, i risultati della 5^ giornata: cade ancora il Parma, vince la Ternana 3-1 #SkySport #SkySerieB #SerieB - tcm24com : Serie B, la Ternana vince la sua prima partita del campionato battuto il Parma 3-1 #serie b - ParmaLiveTweet : Serie B, secondo ko per il Parma che ora è a -8 dalla vetta: la Ternana sale a 4 - piepud1 : @1913parmacalcio In serie B palla lunga e pedalare, i terzini devono fare i terzini; il calcio è semplice, non puoi… - sportface2016 : #SerieB Prima vittoria per la #Ternana: #Parma sconfitto 3-1 al #Liberati -