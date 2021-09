Ragazza di 27 anni muore dopo aver partorito: 'Bimbo in condizioni critiche'. Toti invia gli ispettori (Di mercoledì 22 settembre 2021) Choc a dove una di 27 anni è morta la scorsa notte all'ospedale San Paolo dopo aver dato alla luce un bambino. Il figlioletto della vittima è stato trasferito all'ospedale Gaslini di : il neonato è ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Choc a dove una di 27è morta la scorsa notte all'ospedale San Paolodato alla luce un bambino. Il figlioletto della vittima è stato trasferito all'ospedale Gaslini di : il neonato è ...

Advertising

fanpage : Pochi minuti fa una ragazza di 21 anni è stata uccisa a colpi di arma da fuoco nella sua abitazione. Il killer si s… - pieterj53 : @LiutoGiusto Oltre allo spazio c’è il problema della pratica. Tanti anni fa, in Australia, ho condiviso una casa co… - nonnagualtiera : RT @lisameyerildra1: A Oristano una ragazza di 17 anni ha usato in farmacia la frase in codice per denunciare una violenza ”vorrei una masc… - sabiwabi_ : RT @lisameyerildra1: A Oristano una ragazza di 17 anni ha usato in farmacia la frase in codice per denunciare una violenza ”vorrei una masc… - ereike05 : RT @lisameyerildra1: A Oristano una ragazza di 17 anni ha usato in farmacia la frase in codice per denunciare una violenza ”vorrei una masc… -