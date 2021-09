**Covid: Letta, 'finalmente entra obbligo green pass in Parlamento'** (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "finalmente in Parlamento entra l'obbligo del #greenpass. finalmente". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "inl'del #". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico, su twitter.

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Letta Catena negozi bio paga tamponi a dipendenti no vax, Burioni attacca: "Con me ha chiuso" ...con vibranti interventi di no vax da una parte e strenui sostenitori della vaccinazione anti Covid ... che è stata letta in chiave no vax da alcuni. "La società - ha aggiunto Brescacin - sta vivendo ...

Sanità e politica: a Zingaretti tornano? i conti - Ma non solo: l'emergenza Covid, drammatica e terribile, ha fatto emergere l'eccellenza del Lazio. ... Adesso Enrico Letta si prepara a cambiare il Partito, magari mettendo nei posti chiave i suoi ...

**Covid: Letta, 'finalmente entra obbligo green pass in Parlamento'** Il Sannio Quotidiano Caro bollette: la destra batta un colpo Nelle ultime settimane gli italiani sono stati coinvolti nella polemica sull’utilizzo del Green pass. Non che la questione non fosse importante. Al contrario, ha interrogato il ...

Sclerosi multipla: vaccinazione anti-Covid efficace, ma alcuni farmaci possono ridurre la risposta Anche i pazienti affetti da sclerosi multipla sviluppano una risposta protettiva contro Covid-19 con la vaccinazione, tuttavia, per una fetta di malati che assumono specifici farmaci la risposta è più ...

