Seduta moderatamente positiva per l' indice del settore telecomunicazioni +0 | 45% | si concentrano gli acquisti su Softlab

Advertising

infoiteconomia : Seduta moderatamente positiva a New York -

Ultime Notizie dalla rete : Seduta moderatamente

Borsa Italiana

Senza grandi spunti rialzisti il comparto telecomunicazioni in Italia , che ha chiuso attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l' indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni , che mostra ...vivace oggi per Pernod Ricard , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso ... L'andamento di breve periodo di Pernod Ricard mostra una tendenzapositiva con prima ...Senza grandi spunti rialzisti il comparto telecomunicazioni in Italia, che ha chiuso attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che mostra un.(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Pernod Ricard, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,53%.Il gruppo francese degli alcolici ha firmato un accordo per comprare ...