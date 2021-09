Perché un referendum sul green pass è quasi impossibile (purtroppo) (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set – E’ possibile un referendum sul green pass? E sugli altri provvedimenti del governo? Vediamolo nel dettaglio. Che le coincidenze non esistano si sa. Forse i più ingenui potranno credere che si tratti solo di una sfortunata serie di eventi o una incredibile congiunzione astrale. Ma quello che è ormai chiaro è che i nostri politici sono tutto fuorché degli sprovveduti. Ed è da questa considerazione che è necessario partire per spiegare quello che sta succedendo in questo particolare frangente storico. Da un lato abbiamo una legislazione d’urgenza che limita in maniera significativa le libertà personali delle persone. Dall’altro abbiamo una normativa che impedisce agli italiani di esprimere un giudizio con l’uso degli strumenti di democrazia diretta. A cosa stiamo facendo riferimento? Al referendum previsto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set – E’ possibile unsul? E sugli altri provvedimenti del governo? Vediamolo nel dettaglio. Che le coincidenze non esistano si sa. Forse i più ingenui potranno credere che si tratti solo di una sfortunata serie di eventi o una incredibile congiunzione astrale. Ma quello che è ormai chiaro è che i nostri politici sono tutto fuorché degli sprovveduti. Ed è da questa considerazione che è necessario partire per spiegare quello che sta succedendo in questo particolare frangente storico. Da un lato abbiamo una legislazione d’urgenza che limita in maniera significativa le libertà personali delle persone. Dall’altro abbiamo una normativa che impedisce agli italiani di esprimere un giudizio con l’uso degli strumenti di democrazia diretta. A cosa stiamo facendo riferimento? Alprevisto ...

