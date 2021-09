L’Università va in azienda, Enel e Uninettuno lanciano seconda edizione di “Re-Generation” (Di martedì 21 settembre 2021) (Teleborsa) – Al via la seconda edizione di “Re-Generation Enel”, il progetto formativo organizzato da Enel Italia e Università Telematica Internazionale Uninettuno per offrire opportunità di aggiornamento professionale e formazione accademica ai dipendenti dell’azienda energetica sui temi dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione. L’iniziativa – spiega una nota – è rivolta ai dipendenti Enel over 50 almeno in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, i quali potranno studiare online sulla piattaforma di e-learning dell’Ateneo digitale, scegliendo il proprio programma da una selezione di 13 corsi raccolti in tre aree scientifiche di alto valore strategico: Digital Economy, Diritto nella Società Digitale, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 settembre 2021) (Teleborsa) – Al via ladi “Re-”, il progetto formativo organizzato daItalia e Università Telematica Internazionaleper offrire opportunità di aggiornamento professionale e formazione accademica ai dipendenti dell’energetica sui temi dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione. L’iniziativa – spiega una nota – è rivolta ai dipendentiover 50 almeno in possesso del diploma di scuolaria superiore, i quali potranno studiare online sulla piattaforma di e-learning dell’Ateneo digitale, scegliendo il proprio programma da una selezione di 13 corsi raccolti in tre aree scientifiche di alto valore strategico: Digital Economy, Diritto nella Società Digitale, ...

