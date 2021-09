Le pagelle di Fiorentina - Inter 1 - 3 | Handanovic un muro | Dzeko determinante Gonzalez flop

Advertising

calciomercatoit : ??Subito le pagelle di #FiorentinaInter ??#Handanovic finalmente super! ??Male #Calhanoglu! - sportface2016 : #FiorentinaInter, le pagelle: #Handanovic torna Superman. Male #Fabbri - ArmandoAreniell : Fiorentina-Inter 1-3, le pagelle: Sottil non basta, Dzeko ancora decisivo - TuttoMercatoWeb : Le pagelle della Fiorentina - Nico Gonzalez dal 7 al 5 in un baleno. Italiano, bisogna anche gestire - Ftbnews24 : ???? #Pagelle Fiorentina-Inter 1-2, Sottil illude ma è Inzaghi a vincerla #Fiorentina #GenoaFiorentina #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle Fiorentina

Dragowski 6: sempre molto attento quando c'è da chiudere lo specchio della porta agli avversari. Una sicurezza il polacco, che può poco sulle reti degli avversari. Benassi 5.5: ...20.45 Ecco le: Croazia (5 - 4 - 1): Bacic 6; Dulcic 6, Balog 5, Pedic 6 (87 Jakobasic s.v.), Kunstek 6 (... Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Roma), Alice Tortelli (); ...PAGELLE FIORENTINA DRAGOWSKI 6 Non si fa ingannare dalla punizione di Calhanoglu. Resta fermo e respinge con classe. Nei due gol dell’Inter non ha responsabilità.Fiorentina-Inter: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...