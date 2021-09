Grande Fratello Vip, chi è finito in nomination ieri sera? (Di martedì 21 settembre 2021) Chi è andato in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip? Il terzo appuntamento della sesta edizione si è concluso con le nomination del gruppo, dopo che pochi minuti prima gli inquilini e le opinioniste avevano decretato i concorrenti immuni: Giucas Casella e Miriana Trevisan (i preferiti della Casa), Jo Squillo e Sophie Codegoni (votate rispettivamente da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe). Chi è finito in nomination ieri sera al Grande Fratello Vip? I due nominati della terza puntata del Grande Fratello Vip 6 sono Tommaso Eletti e Davide Silvestri. Il primo, dopo aver perso il televoto da casa contro Francesca Cipriani, è ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 21 settembre 2021) Chi è andato innella puntata didelVip? Il terzo appuntamento della sesta edizione si è concluso con ledel gruppo, dopo che pochi minuti prima gli inquilini e le opinioniste avevano decretato i concorrenti immuni: Giucas Casella e Miriana Trevisan (i preferiti della Casa), Jo Squillo e Sophie Codegoni (votate rispettivamente da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe). Chi èinalVip? I due nominati della terza puntata delVip 6 sono Tommaso Eletti e Davide Silvestri. Il primo, dopo aver perso il televoto da casa contro Francesca Cipriani, è ...

