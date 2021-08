Le lacrime di Messi per il suo addio al Barcellona (Di domenica 8 agosto 2021) Leo Messi in lacrime per il suo addio al Barcellona, dopo un'intera vita con la maglia blaugrana, nell'ultima conferenza stampa con lo stemma della ormai sua ex squadra alle spalle. "Sono arrivato che avevo 13 anni - ha detto, quasi singhiozzando - dopo 21 anni vado via con mia moglie, tre bambini catalano-argentini. Questo è un arrivederci". "Sono giorni non semplici, sto lasciando il club della mia vita. E la mia vita cambierà completamente. Dopo 16 anni tutto era una ripetizione delle stesse cose. Ora si ricomincerà da zero. Ma bisogna accettarlo e guardare avanti. "Quando è stato eletto Laporta abbiamo parlato, siamo ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 8 agosto 2021) Leoinper il suoal, dopo un'intera vita con la maglia blaugrana, nell'ultima conferenza stampa con lo stemma della ormai sua ex squadra alle spalle. "Sono arrivato che avevo 13 anni - ha detto, quasi singhiozzando - dopo 21 anni vado via con mia moglie, tre bambini catalano-argentini. Questo è un arrivederci". "Sono giorni non semplici, sto lasciando il club della mia vita. E la mia vita cambierà completamente. Dopo 16 anni tutto era una ripetizione delle stesse cose. Ora si ricomincerà da zero. Ma bisogna accettarlo e guardare avanti. "Quando è stato eletto Laporta abbiamo parlato, siamo ...

