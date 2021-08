Klaus Davi cacciato dalla messa pubblica in memoria di un boss | Disturbi la famiglia

Advertising

Roma, 8 agosto 2021 - "Disturba la famiglia": con questa motivazione alcuni agenti di polizia hanno fatto uscire dalla cattedrale di Reggio Calabria il cronista e autore televisivodurante la messa in suffragio del boss della 'ndrangheta Giovanni Tegano , in occasione del trigesimo della sua morte. Dopo essere stato identificato dalla polizia aè stato permesso ...La sua presenza in cattedrale 'disturbava' la famiglia del boss, ragion per cui ierie stato prelevato da due agenti della Questura dalla Cattedrale di Reggio Calabria in cui si trovava per assistere alla funzione, fermato per mezz'ora e identificato dalle forze dell'ordine.E' successo a Reggio Calabria in occasione del trigesimo della morte di Giovanni Tegano. Il racconto del giornalista anti 'ndrangheta ...«E' stato prelevato da due agenti della Questura dalla Cattedrale di Reggio in cui si trovava per assistere alla funzione, fermato per mezz’ora e identificato dalle forze dell’ordine» ...