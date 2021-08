Staffetta 4×100 d’oro a Tokyo: «Calcio? Speriamo venga messo un po’ da parte» (Di sabato 7 agosto 2021) I protagonisti della 4×100 d’oro a Tokyo 2020 lanciano un messaggio per incentivare a praticare le discipline dell’atletica Lorenzo Patta, Marcell Jacob, Franco Desalu e Filippo Tortu: nomi scolpiti nella storia dello sport italiano con la vittoria della 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020. E i quattro velocisti reclamano lo spazio che gli è dovuto dopo questa impresa anche a dispetto del Calcio. TORTU – «Noi più di questo non possiamo fare, ora dipende più da voi giornalisti». PATTA – «Spero che di fronte a quello che abbiamo fatto il Calcio venga ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) I protagonisti della2020 lanciano un messaggio per incentivare a praticare le discipline dell’atletica Lorenzo Patta, Marcell Jacob, Franco Desalu e Filippo Tortu: nomi scolpiti nella storia dello sport italiano con la vittoria dellaalle Olimpiadi di2020. E i quattro velocisti reclamano lo spazio che gli è dovuto dopo questa impresa anche a dispetto del. TORTU – «Noi più di questo non possiamo fare, ora dipende più da voi giornalisti». PATTA – «Spero che di fronte a quello che abbiamo fatto il...

