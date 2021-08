'Il fiore che ti mando l'ho baciato' va in scena per la Notte dei Barbuti (Di sabato 7 agosto 2021) Lunedì 9 agosto, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXVI edizione della rassegna estiva di teatro 'Barbuti Festival', nell'ambito de L a Notte dei ... Leggi su salernotoday (Di sabato 7 agosto 2021) Lunedì 9 agosto, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei, nel centro storico di Salerno, per la XXXVI edizione della rassegna estiva di teatro 'Festival', nell'ambito de L adei ...

Ultime Notizie dalla rete : fiore che 'Il fiore che ti mando l'ho baciato' va in scena per la Notte dei Barbuti ... per la XXXVI edizione della rassegna estiva di teatro 'Barbuti Festival', nell'ambito de L a Notte dei Barbuti , diretta da Brunella Caputo, il Teatro Grimaldello porta in scena ' Il fiore che ti ...

"Il fiore che ti mando l'ho baciato" aSalerno

