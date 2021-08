Il M5S è una polveriera. Due “dissidenti” vicini all’espulsione (Di venerdì 6 agosto 2021) M5S in subbuglio dopo il voto favorevole della Camera alla Riforma Cartabia. Il Corriere della Sera, infatti, scrive che sarebbero due i deputati a rischio espulsione per non aver sostenuto il ddl penale voluto dal ministro della Giustizia, Marta Cartabia, poi revisionato dalla maggioranza sul tema dell’improcedibilità in appello, grazie all’esclusione di alcuni reati, quali quelli mafiosi. M5S, due deputati verso l’espulsione Per il Corsera, Giovanni Vianello e Luca Frusone potrebbero lasciare il Movimento Cinque Stelle. Sarebbe questa la linea di Giuseppe Conte, sul quale si addensano altre nubi interne dopo lo sfogo avuto in assemblea contro il parlamentare calabrese, Alessandro ... Leggi su cityroma (Di venerdì 6 agosto 2021) M5S in subbuglio dopo il voto favorevole della Camera alla Riforma Cartabia. Il Corriere della Sera, infatti, scrive che sarebbero due i deputati a rischio espulsione per non aver sostenuto il ddl penale voluto dal ministro della Giustizia, Marta Cartabia, poi revisionato dalla maggioranza sul tema dell’improcedibilità in appello, grazie all’esclusione di alcuni reati, quali quelli mafiosi. M5S, due deputati verso l’espulsione Per il Corsera, Giovanni Vianello e Luca Frusone potrebbero lasciare il Movimento Cinque Stelle. Sarebbe questa la linea di Giuseppe Conte, sul quale si addensano altre nubi interne dopo lo sfogo avuto in assemblea contro il parlamentare calabrese, Alessandro ...

