Sanremo 2022, scelto il conduttore: ora il nome è ufficiale

La Rai ha reso noto chi sarà il prossimo presentatore del Festival di Sanremo 2022. Si tratta di uno dei nomi più amati, e ha già esperienza nella conduzione del Festival della canzone italiana. Dopo diversi mesi dal termine di Sanremo 2021, la Rai ha finalmente deciso chi sarà il prossimo conduttore.

Raiofficialnews : ??#Sanremo2022: è Amadeus il Direttore artistico e conduttore della 72? edizione del Festival di Sanremo.… - rtl1025 : ?? #Amadeus fa tris al Festival di #Sanremo: sarà conduttore e direttore artistico dell'edizione 2022, per il terzo… - rtl1025 : ?? #Amadeus fa tris a #Sanremo: sarà conduttore e direttore artistico dell'edizione 2022, per il terzo anno consecu… - iramaswldflwr : RT @itsmwengo: gli amarello per Sanremo 2022, noi ci crediamo e ci speriamo #Sanremo2022 - icarvsplume : RT @Raiofficialnews: ??#Sanremo2022: è Amadeus il Direttore artistico e conduttore della 72? edizione del Festival di Sanremo. @SanremoRai,… -

