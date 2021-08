Maltempo: chiuse statale e ferrovia Brennero in Alto Adige (Di giovedì 5 agosto 2021) In Alto Adige i vigili del fuoco stanno monitorando i fiumi, i cui livelli si sono innalzati dopo le intense precipitazioni della scorsa notte. In alcuni punti sono usciti dagli argini. Tra Cardano e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) Ini vigili del fuoco stanno monitorando i fiumi, i cui livelli si sono innalzati dopo le intense precipitazioni della scorsa notte. In alcuni punti sono usciti dagli argini. Tra Cardano e ...

Temporali intensi sul Varesotto, strade chiuse e interventi dei vigili del fuoco A causa del maltempo è stata disposta, in via precauzionale, la chiusura al traffico della SP 62 nel tratto tra la Rasa e Brinzio . Il traffico sarà consentito solo ai residenti. A Luvinate il ...

Premiazione interrotta dal maltempo alla 25. edizione della BORSO DEL GRAPPAPremiazione interrotta dal maltempo alla 25. edizione della mostra dei formaggi Bastardo e Morlacco del Grappa e formaggi della montagna italiana organizzata da Aprolav con ...

