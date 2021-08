Brindisi: ragazzi fanno movida con una cassa in strada, anziano scende con una mazza e la distrugge (Di giovedì 5 agosto 2021) È successo ieri notte, mercoledì 4 agosto, nel centro di Ostuni, la città bianca che si trova nel cuore della Puglia. Un uomo è sceso in strada ed ha iniziato ad urlare facendo a pezzi la cassa da cui proveniva la musica. Ostuni, musica a palla in piena notte: esce di casa e spacca la cassa acustica Nella nota località turistica che ogni anno attrae giovani da tutta Italia, alle 4 di notte c'erano ancora dei ragazzi in centro con la musica a tutto volume. Ad un certo punto, un uomo è sceso di casa ed ha iniziato ad urlare. Era Matteo Tanzarella, ex assessore alla Polizia Locale. L'uomo è sceso in strada ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 5 agosto 2021) È successo ieri notte, mercoledì 4 agosto, nel centro di Ostuni, la città bianca che si trova nel cuore della Puglia. Un uomo è sceso ined ha iniziato ad urlare facendo a pezzi lada cui proveniva la musica. Ostuni, musica a palla in piena notte: esce di casa e spacca laacustica Nella nota località turistica che ogni anno attrae giovani da tutta Italia, alle 4 di notte c'erano ancora deiin centro con la musica a tutto volume. Ad un certo punto, un uomo è sceso di casa ed ha iniziato ad urlare. Era Matteo Tanzarella, ex assessore alla Polizia Locale. L'uomo è sceso in...

