Tokyo 2020 | débâcle delle squadre azzurre ai Giochi | fuori Settebello e Italvolley femminile

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Si avvia a conclusione auna nuova giornata di gare. Tanti gli appuntamenti per la spedizione azzurra, che dopo il primo posto conquistato ieri nella vela dalla coppia Tita-Banti, e l’oro di oggi dal ciclismo su pista, è ora al nono posto nel medagliere, con 6 ori, 9 argenti e 15 bronzi. Giornata amara per gli azzurri negli sport di squadra: eliminati ile il volleyai quarti di finale del Beach Volley la coppia azzurra Nicolai-Lupo, contro la coppia qatariota Cherif-Ahmed. August 3, 2021 Beach volley, eliminati Lupo e Nicolai Si fermano ai quarti di finale Daniele Lupo e Paolo ...

Advertising

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - Eurosport_IT : Lo dice anche la più grande di sempre: Vanessa Ferrari, sei una leggenda! ????????? - olicity87 : RT @prdvolley: Le 48 ore da incubo dell'Italvolley si concludono con l'eliminazione di Lupo e Nicolai, che escono con onore dalla sfida con… - questiongen : RT @busettodavide: Splendida risposta da parte dell'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese a quegli ignoranti che hanno insultato dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

L'Italia è in festa per la meravigliosa medaglia d'oro conquistata a Tokyo 2020 nell'inseguimento a squadre del ciclismo su pista da Simone Consonni, Jonathan Milan e Francesco Lamon e Filippo Ganna, ...La straordinaria impresa dei ragazzi dell'inseguimento a squadre maschile ha rappresentato lo spirito e la forza di un gruppo, che non si limita a coloro che scendono in pista, ma viene da lontano. L' ...