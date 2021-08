Pensioni, Inps: dichiarazione dei redditi da presentare entro il 15 settembre (Di martedì 3 agosto 2021) Pensioni, Inps comunica termine ultimo per presentare le dichiarazioni reddituali. Ecco cosa succede se non si rispetta la scadenza Con un nuovo comunicato l’Inps ricorda il termine ultimo per presentare eventuali dichiarazioni reddituali al fine di percepire le Pensioni, dopo il 15 settembre 2021 infatti non sarà possibile modificare la situazione patrimoniale e chi non inserisce la dichiarazione dei redditi rischia di perdere ciò che gli spetta. “Sulle Pensioni che siano, in tutto o in parte, collegate al reddito ... Leggi su zon (Di martedì 3 agosto 2021)comunica termine ultimo perle dichiarazioni reddituali. Ecco cosa succede se non si rispetta la scadenza Con un nuovo comunicato l’ricorda il termine ultimo pereventuali dichiarazioni reddituali al fine di percepire le, dopo il 152021 infatti non sarà possibile modificare la situazione patrimoniale e chi non inserisce ladeirischia di perdere ciò che gli spetta. “Sulleche siano, in tutto o in parte, collegate al reddito ...

Advertising

ilgiornale : In un comunicato ufficiale l'Inps ricorda la data del 15 settembre 2021 come termine ultimo per presentare i dati r… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni agosto 2021 in anticipo anche per il mese di agosto 2021, l’INPS… https://t… - INPS_it : L’intervista del presidente @PTridico sul tema pensioni, ma non solo, su @ilmessaggeroit - infoiteconomia : Pensioni: no a Quota 41, doppio assegno. Le proposte di Tridico (Inps) - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni agosto 2021 in anticipo anche per il mese di agosto 2021, l’INPS… -