Monte Compatri. Censimento 2021: si cercano rilevatori, ecco come candidarsi (Di martedì 3 agosto 2021) L’origine del Censimento, che deriva dal latino “censere” ossia valutare, risale all’epoca dei Sumeri che adottavano questa pratica per stabilire il numero effettivo di uomini e beni su cui potevano fare affidamento. In Italia il primo è stato quello del 1861, subito dopo l’Unità d’Italia, e, da quel momento, si è ricorso a questo istituto ogni 10 anni, e sempre negli anni che terminano, numericamente con uno, fatta eccezione per il 1891, a causa delle difficoltà finanziarie in cui il nostra paese versava, e il 1941 per la guerra. Lo scopo è quello di ottenere dati relativi alla popolazione residente, alle abitazioni ed edifici di uno specifico territorio. Quindi, facendo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 agosto 2021) L’origine del, che deriva dal latino “censere” ossia valutare, risale all’epoca dei Sumeri che adottavano questa pratica per stabilire il numero effettivo di uomini e beni su cui potevano fare affidamento. In Italia il primo è stato quello del 1861, subito dopo l’Unità d’Italia, e, da quel momento, si è ricorso a questo istituto ogni 10 anni, e sempre negli anni che terminano, numericamente con uno, fatta eccezione per il 1891, a causa delle difficoltà finanziarie in cui il nostra paese versava, e il 1941 per la guerra. Lo scopo è quello di ottenere dati relativi alla popolazione residente, alle abitazioni ed edifici di uno specifico territorio. Quindi, facendo ...

CorriereCitta : Monte Compatri. Censimento 2021: si cercano rilevatori, ecco come candidarsi - ilmamilio : Ancora incendi nei Castelli romani: squadre di Protezione Civile e vigili del fuoco impegnate a Marino, Colonna e M… - ilmamilio : Monte Compatri | Le responsabilità, gli orizzonti nuovi ed i rilanciatori. Ma che davvero? - latiumvolcano : Giornata di lavoro per la Protezione Civile di Rocca Priora alle prese con un incendio in zona Colle dei Generali t… - stefanozana : RT @nicolangiolo: Destinaziome: colazione a Monte Compatri! ??? @ Rome, Italy -