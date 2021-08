“Ma quale terrorismo, qualcuno era su un sito hard e…”: il parere dell’esperto sull’hacker della Regione Lazio (Di martedì 3 agosto 2021) Roma, 3 ago – Il parere di Fabio Ghioni, uno dei massimi esperti mondiali di cybersicurezza, è insindacabile: l’attacco hacker che ha messo in ginocchio il sito della Regione Lazio è frutto di “disattenzione di un dipendente ha causato tutto ciò, ma non possono dirlo e stanno strumentalizzando l’accaduto”. Regione Lazio, è “hackeraggio, ma non terrorismo” Le dichiarazioni di Ghioni sono di ieri ma collimano perfettamente con quanto dichiarato oggi dall’assessore alla Sanità del Lazio Alessio d’Amato, che oggi ha rivelato come l’attacco sia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 3 agosto 2021) Roma, 3 ago – Ildi Fabio Ghioni, uno dei massimi esperti mondiali di cybersicurezza, è insindacabile: l’attacco hacker che ha messo in ginocchio ilè frutto di “disattenzione di un dipendente ha causato tutto ciò, ma non possono dirlo e stanno strumentalizzando l’accaduto”., è “hackeraggio, ma non” Le dichiarazioni di Ghioni sono di ieri ma collimano perfettamente con quanto dichiarato oggi dall’assessore alla Sanità delAlessio d’Amato, che oggi ha rivelato come l’attacco sia ...

Adnkronos : Attacco #hacker alla #RegioneLazio, l'esperto Ghioni: 'Ma quale terrorismo'. - SecondoPaulo : RT @ChiodiDonatella: SICCOME CHE ALLA #REGIONELAZIO QUALCUNO VOLEVA FARSI UNA '#SEGA' VOI PER ORA NON VI FATE IL #VACCINO E mi scuso per l… - GMarcuccio : RT @IlPrimatoN: 'La disattenzione di un dipendente ha causato tutto ciò, ma non possono dirlo e stanno strumentalizzando l'accaduto' #hacke… - Mania48Mania53 : RT @Salvo332Salvo: Ma quale terrorismo, colpa di un sito hot o sul gioco d'azzardo: la verità sull'attacco hacker alla Regione Lazio https:… - MZorzy : RT @IlPrimatoN: 'La disattenzione di un dipendente ha causato tutto ciò, ma non possono dirlo e stanno strumentalizzando l'accaduto' #hacke… -