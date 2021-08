L’attacco hacker alla Regione Lazio frutto della «violazione di un’utenza di un dipendente in smartworking» (Di martedì 3 agosto 2021) Queste la parole dell’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. L’attacco hacker che ha paralizzato il sistema sanitario della Regione Lazio – almeno digitalmente parlando – è partito dal computer di un dipendente in smartworking che «è stato criptato e reso inutilizzabile anche il backup dei dati». Nel corso dell’intervista rilasciata a Italian Tech durante la quale ha fatto il punto della situazione, D’Amato non ha esitato a sottolineare come – in tempi di smart working – sia ancora più imperativo mettere in ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 3 agosto 2021) Queste la parole dell’assessoreSanità delAlessio D’Amato.che ha paralizzato il sistema sanitario– almeno digitalmente parlando – è partito dal computer di uninche «è stato criptato e reso inutilizzabile anche il backup dei dati». Nel corso dell’intervista rilasciata a Italian Tech durante la quale ha fatto il puntosituazione, D’Amato non ha esitato a sottolineare come – in tempi di smart working – sia ancora più imperativo mettere in ...

VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - RiccardoLuna : Ecco perché l'attacco hacker alla Regione Lazio è solo l'inizio di @arturordicorinto - Adnkronos : Attacco #hacker alla #RegioneLazio, l'esperto Ghioni: 'Ma quale terrorismo'. - illibata : RT @Libero_official: Gli #hacker hanno usato le credenziali sottratte da un dipendente in smart-working per mettere a segno l'attacco ai da… - semeoro1 : RT @Patriam20: Il vero attacco #hacker è che sia sparita l'inchiesta di milioni di mascherine “fantasma” acquistate a marzo 2020 dalla Regi… -