Gigi D’Alessio l’ha fatto ancora: una nuova svolta per il cantante (Di martedì 3 agosto 2021) Un altro colpo importante per il cantante napoletano Gigi D’Alessio che, già nonno di due nipoti, potrebbe presto allargare la famiglia. Una notizia che sta facendo impazzire i fan del… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 3 agosto 2021) Un altro colpo importante per ilnapoletanoche, già nonno di due nipoti, potrebbe presto allargare la famiglia. Una notizia che sta facendo impazzire i fan del… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

darveyfeels_ : RT @lontanissimo_: Vabbè comunque impossibile credere nell’amore in un mondo in cui Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non torneranno più insi… - Italia_Notizie : Gigi D’Alessio diventa padre per la quinta volta: la nuova compagna Denise Esposito è incinta. E la Tantagelo “non… - incognitarvo : gigi d’alessio aspetta un bambino con la sua nuova compagna ho un mancamento - anteprima24 : ** Gigi D'Alessio papà per la quinta volta: la fidanzata partenopea Denise in dolce attesa **… - 5Alessia : Anna Tatangelo sta con Livio Cori La nuova compagna di Gigi D’Alessio è incinta -