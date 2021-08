Strage Bologna, il commento di Giuseppe Conte (Di lunedì 2 agosto 2021) ROMA – “Alle ore 10,25 del 2 agosto 1980 a Bologna e a tutta l’Italia veniva inferta una ferita che rimane ancora aperta. A distanza di quarantuno anni il dolore non è meno lieve. Durante i due governi che ho presieduto abbiamo compiuto il massimo sforzo per desecretare gli atti e collaborare con la magistratura, ma nonostante i nuovi elementi acquisiti la ricerca della verità non si è ancora esaurita”. Così l’ex premier Giuseppe Conte (M5S) sulla Strage alla stazione di Bologna. “Fino a quando non saranno al loro posto tutti i tasselli, fino a quando la luce non prenderà definitivamente il posto delle ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 2 agosto 2021) ROMA – “Alle ore 10,25 del 2 agosto 1980 ae a tutta l’Italia veniva inferta una ferita che rimane ancora aperta. A distanza di quarantuno anni il dolore non è meno lieve. Durante i due governi che ho presieduto abbiamo compiuto il massimo sforzo per desecretare gli atti e collaborare con la magistratura, ma nonostante i nuovi elementi acquisiti la ricerca della verità non si è ancora esaurita”. Così l’ex premier(M5S) sullaalla stazione di. “Fino a quando non saranno al loro posto tutti i tasselli, fino a quando la luce non prenderà definitivamente il posto delle ...

