Jacobs: "Nei miei sogni doveva andare così" (Di lunedì 2 agosto 2021) Il racconto dello sprinter: "Ci pensavo fin da bambino, ma prima ho dovuto superare il black out che mi frenava nei momenti importanti" di PAOLO CROCE Leggi su quotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Il racconto dello sprinter: "Ci pensavo fin da bambino, ma prima ho dovuto superare il black out che mi frenava nei momenti importanti" di PAOLO CROCE

Advertising

Coninews : ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020… - ItaliaTeam_it : PAZZESCOOOOOOOOOOOOO! 9.84!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Marcell Jacobs in finale nei 100 metri a #Tokyo2020! #ItaliaTeam… - Eurosport_IT : TUTTO VERO: MARCELL JACOBS È CAMPIONE OLIMPICO NEI 100 METRI ?????? #Tokyo2020 | #Athletics | #Jacobs | #ItaliaTeam |… - MeHugIdols : RT @perchetendenza: #Jacobs: Perché ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri a #Tokyo2020 in 9'80 - MeHugIdols : RT @Eurosport_IT: TUTTO VERO: MARCELL JACOBS È CAMPIONE OLIMPICO NEI 100 METRI ?????? #Tokyo2020 | #Athletics | #Jacobs | #ItaliaTeam | #Home… -