Tunisia | lieve malore per leader Ennhadha | Ghannouchi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia lieve

Agenzia ANSA

In giornata Ghannouchi ha rinviato la riunione della direzione del partito, il consiglio della Shura, convocato per discutere della difficile situazione in, affermano fonti locali. 1 agosto ...Anche perché basterebbe un incidente anche dientità per mandare in tilt tutta la viabilità ... a causa dei controlli anti Covid sui traghetti diretti in Marocco o. 'Le autorità ...Il presidente del parlamento tunisino e leader del partito islamico Ennhadha, Rached Ghannouchi, è stato ricoverato in clinica a causa di un malore. (ANSA) ...