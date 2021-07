Francesca Pascale e Berlusconi | dallo scontro sul Ddl Zan al milioncino in più

(Di sabato 31 luglio 2021)dall’ex compagno ha ottenuto più di quello che pensavamo, lo svela Dagospia. Lui da lei, invece, una strigliata sul Ddl Zan. La showgirl ed ex compagna di Silvio, è in prima linea per l’approvazione del disegno di legge Ddl Zan.spera che il testo proposto venga approvato esattamente così com’è, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

giuliabottini : Francesca Pascale, bomba di Dagospia: non solo 20 milioni più 1 all'anno, cosa ha ottenuto da Silvio Berlusconi - LuigiAssecasa : RT @baffi_francesco: Una donna che finalmente è riuscita a 'inculare' il nano mafioso. ?????? - RobertoScolla : RT @baffi_francesco: Una donna che finalmente è riuscita a 'inculare' il nano mafioso. ?????? - lore944 : RT @baffi_francesco: Una donna che finalmente è riuscita a 'inculare' il nano mafioso. ?????? - angeleri_mauro : RT @baffi_francesco: Una donna che finalmente è riuscita a 'inculare' il nano mafioso. ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Pascale

La relazione trae Silvio Berlusconi è stata ufficializzata nel 2012. La showgirl napoletana non ha mai nascosto la sua passione per il cavaliere già negli anni prima, quando a soli 23 anni fondò il ...... il talk su Marcel Proust dello scrittore Antonio. Iannacone riceverà inoltre il Premio ... Primo documentario in concorso, il 3 agosto, è Punta Sacra diMazzoleni, alla presenza della ...Vediamo insieme l’incredibile accordo che è stata raggiunto a seguito della fine tra Berlusconi e la de Pascale, e stupisce tutti. Ma non è finito qui, le potrebbe spettare… Leggi ...31 luglio 2021 a. a. a. La relazione interrotta da tempo di Silvio Berlusconi con Francesca Pascale ha previsto una liquidazione, il settimanale Oggi aveva parlato di 20 milioni di euro. Il Vaticano d ...