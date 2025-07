Cala il Tesla stock Musk e Trump continuano a litigare

Le tensioni tra Elon Musk e Donald Trump scuotono ancora il mondo degli investimenti: mentre il valore delle azioni Tesla si appiattisce, i due protagonisti non trovano pace nelle loro schermaglie pubbliche. Ma cosa significherà tutto questo per gli azionisti e il mercato? È il momento di approfondire le dinamiche che stanno influenzando uno dei titoli più discussi e controversi del momento.

Non si fermano le asprezze e le contumelie tra il magnate più ricco del mondo e il presidente americano L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Cala il Tesla stock, Musk e Trump continuano a litigare

In questa notizia si parla di: cala - tesla - stock - musk

